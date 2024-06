Berlin (ots) - Der Industrieverband Hartschaum (IVH) freut sich, bekanntgeben zu

können, dass viele seiner wichtigen Anliegen und Vorschläge im aktuellen Entwurf

der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) des Bundesumweltministeriums

(BMUV) berücksichtigt wurden. Die Stellungnahme des IVH fand in mehreren

zentralen Punkten Eingang in den Entwurf und unterstreicht die Bedeutung von

EPS-Dämmstoffen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.



Stärkung ökonomischer Anreize für Sekundärrohstoffe





Der IVH begrüßt ausdrücklich die Aufnahme ökonomischer Anreize zur Förderung vonPilot- und Demonstrationsanlagen für Sekundärrohstoffe. Besonders hervorzuhebenist die Unterstützung für Recyclingtechnologien, die HBCD-haltige EPS-Dämmstoffeumweltgerecht verwerten. "Dies ist ein bedeutender Schritt, um dasRecyclingpotenzial von EPS-Dämmstoffen in Deutschland voll auszuschöpfen und dieCO2-Emissionen zu reduzieren", betont Serena Klein, Geschäftsführerin des IVH.Einführung qualitätssichernder StandardsEin weiteres zentrales Anliegen des IVH war die Etablierung qualitätssichernderStandards für Materialien, insbesondere für End-of-Life (EOL)-Kriterien vonEPS-Dämmstoffen. Der NKWS-Entwurf trägt dieser Forderung Rechnung, indem erstrenge Normen und Qualitätskontrollen für Rezyklate und importierte Materialienfestlegt. "Dies gewährleistet die hohe Qualität von Sekundärrohstoffen undschützt den Markt vor minderwertigen Importen", so Klein.Erweiterte Produktverantwortung und MaterialverantwortungDie erweiterte Herstellerverantwortung und die Einführung eines Systems derMaterialverantwortung sind zentrale Bestandteile des NKWS-Entwurfs. Der IVHunterstützt diese Maßnahmen vollumfänglich, da sie die Grundlage für einenachhaltige Kreislaufwirtschaft bilden. "Produktpässe und öffentlicheNutzungsinformationen sind essenziell, um die Rückverfolgbarkeit undWiederverwertung von Materialien über ihren gesamten Lebenszyklussicherzustellen", erklärt Ulrich Meier, Geschäftsführer Technik des IVH.Unterstützung des Digitalen ProduktpassesDer IVH begrüßt die geplante Einführung des Digitalen Produktpasses, der alszentrales Instrument zur Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen wird. "Diefrühzeitige Abstimmung der Normungsaktivitäten mit der gesamten Bauwirtschaftist von großer Bedeutung, um den Erfolg des Digitalen Produktpassessicherzustellen", betont Klein.Polymerspezifische SubstitutionsquotenBesonders positiv bewertet der IVH, dass die Bundesregierung sich aufeuropäischer Ebene für die Einführung von polymerspezifischenSubstitutionsquoten als Ergänzung zu den produktbezogenen Rezyklateinsatzquoteneinsetzen will. Dies stellt eine sinnvolle Maßnahme dar, um den Einsatz vonRezyklaten gezielt zu fördern und die Nachhaltigkeit in der Kunststoffindustrieweiter voranzutreiben.Fazit und AusblickDie Berücksichtigung der IVH-Inhalte im NKWS-Entwurf zeigt die Anerkennung derBedeutung von EPS-Dämmstoffen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Der IVHwird weiterhin aktiv an der Umsetzung der NKWS mitwirken und sich für dieInteressen seiner Mitglieder einsetzen.IVH | Industrieverband Hartschaum Der Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH) istder Dachverband der führenden Hersteller von Dämmstoffprodukten aus expandiertemPolystyrol (EPS)/Styropor. Seine Mitglieder sind die führenden Hersteller vonEPS-Hartschaum als Dämmstoff für die Wärmedämmung und den Schallschutz. Weiterzählen der europäische Rohstoffherstellerverband sowie Maschinenhersteller alsGastmitglieder zum IVH. Der IVH versteht sich als Kompetenzzentrum fürEPS-Dämmstoffe in seinen verschiedenen Anwendungsgebieten. Im Sinne seinerMitgliedsunternehmen engagiert sich der Verband für den sicheren, ökologischenund effizienten Einsatz von EPS als Dämmstoff, um die europäischen und deutschenEnergieeffizienz- und CO2-Einsparziele bei Gebäuden erreichbar zu machen.Pressekontakt:Serena Klein | IVH-GeschäftsführerinTelefon: +49 (0)30 20 96 10-50E-Mail: mailto:s.klein@ivh.dehttp://www.ivh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112060/5805014OTS: Industrieverband Hartschaum e. V.