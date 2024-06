Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.06.2024

Kursziel: 82,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Umfassendes Produktupdate veranschaulicht technologischen Vorsprung und Wandel zum Plattform-Unternehmen



Shelly hat im Rahmen eines Produktupdates die neuen Gen3-Devices sowie die ersten ShellyX-Module vorgestellt, die erstmals einen Shelly-Chip verwenden. Dieser soll neben einer verbesserten Leistung in den Produkten auch die Shelly-Plattform für Drittanbieter öffnen, die diesen zukünftig in ihre Geräte integrieren können.



Gen3-Produkte mit erweiterter Konnektivität: Neben den bestehenden von Shelly unterstützten Standards wie WLAN, Z-Wave und Bluetooth sind die neuen Devices auch in KNX-Systeme integrierbar. Dieser kabelbasierte Smart-Home-Standard wurde bereits 1990 von Unternehmen wie Siemens und Bosch etabliert und ist auch heutzutage noch weit verbreitet. Die Multi-Protokoll-Fähigkeit, die mit zukünftigen Produktgenerationen nochmals ausgebaut werden soll, dürfte die potenzielle Nutzerreichweite sowie die Einsatzmöglichkeiten nochmals erhöhen.



Einführung eines Script-Stores: Seit geraumer Zeit ist es Shelly-Nutzern möglich, eigene Skripte (bspw. zur Ausführung von Funktionen, die nicht durch die Standardanwendungen abgedeckt sind) zu schreiben und auszuführen. Diese können nun als virtuelle Geräte in der Shelly-App angezeigt werden, sodass der Zugriff nicht nur über Log-Daten und einer manuellen Ausführung des Skripts, sondern auch über die App durchgeführt werden kann. Erweiternd dazu plant das Unternehmen die Etablierung eines Stores, in welchem Nutzer die selbst programmierten Skripte anderen Anwendern zur Verfügung stellen können (analog eines App-Stores). Neben positiven Netzwerkeffekten eröffnet die zunächst kostenfreie Nutzung der Skripte u.E. perspektivisch auch zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten über transaktionale Gebühren oder Abo-Modelle.



ShellyX-Module eröffnen neue Potenziale: Mit ShellyX wird es externen Herstellern erstmals auf breiter Basis ermöglicht, die Smart Home-Technologie von Shelly in ihre Geräte zu integrieren. Die Kombination des Shelly-Chips mit dem eigenen Betriebssystem (ShellyOS) ermöglicht den OEMs nicht nur die überlegene Technologie von Shelly zu verwenden, sondern auch die installierte Basis von mehr als drei Millionen Haushalten zu adressieren. Als Chiphersteller für den Massenmarkt erschließt sich damit u.E. ein erhebliches Erlöspotenzial, das aufgrund des noch frühen Stadiums des Geschäfts bislang jedoch nicht in unseren Prognosen reflektiert ist.

Erfolgreiche Umplatzierung erhöht Streubesitz: Vergangenen Freitag vermeldete Shelly die Umplatzierung von insgesamt 0,5 Mio. Aktien der beiden Gründer Dimitar Dimitrov und Svetlin Todorov. Diese wurden im Rahmen einer überzeichneten Privatplatzierung u.a. an den Technologiefonds BIT Global Internet Leaders 30 veräußert. Dies unterstreicht u.E. das wachsende Interesse institutioneller Anleger an der Equity Story. Die Erhöhung des Streubesitzes dürfte das Handelsvolumen weiter steigern und Shelly aufgrund des kürzlich erfolgen XETRA-Listings mit einer

Free-Float-Marktkapitalisierung von rund 260 Mio. EUR zu einem Anwärter auf den SDAX machen.



Fazit: Der Wandel Shellys in Richtung Plattform-Unternehmen beschleunigt sich zunehmend. Die neue Produktgeneration sowie ShellyX verdeutlichen den technologischen Vorsprung und eröffnen u.E. weitere Erlöspotenziale. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 82,00 BGN.





