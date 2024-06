In der Folge hat der Analyst die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sein Kursziel von 200 auf 260 US-Dollar angehoben. Das Kursziel liegt 14,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs und basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa dem 22-fachen seiner Prognose für die Gewinne von Qualcomm im Jahr 2025, was über dem historischen Verhältnis des Unternehmens liegt.

Die Sorgen über einen schleppenden Smartphone-Markt sind dem Optimismus über die Integration von künstlicher Intelligenz in mobile Geräte gewichen. Auch Qualcomms Vorstoß in den Bereich der Prozessoren für Personal Computer werden von CFRA-Analyst Angelo Zino positiv betrachtet.

"Wir glauben, dass Qualcomm in den nächsten zwölf Monaten einer der Hauptnutznießer der anhaltenden Verlagerung von KI auf die Geräteebene sein wird, was unsere Schätzungen deutlich nach oben treiben könnte", so Zino.

Qualcomm spielt eine führende Rolle bei der Versorgung von KI-fähigen Smartphones und liefert den Chip, der Samsungs Flagship-Gerät S24 Ultra sowie eine Reihe von chinesischen Premium-Handys antreibt. Und Apple beabsichtigt zwar, sich bei den KI-Funktionen auf seine eigenen Chips zu verlassen, dennoch würde Qualcomm von einem erwarteten Anstieg der Verkäufe der nächsten Version des iPhones profitieren, da das Unternehmen die Modemchips liefert, die das Gerät mit den Mobilfunkanbietern verbinden.

Qualcomm tritt zudem mit neuen KI-fähigen Prozessoren für PCs gegen die etablierten Unternehmen Intel und AMD an. Vergangenen Monat kündigte Microsoft an, dass seine neue Reihe von Tablets und Laptops, die für die Ausführung von KI-Software entwickelt wurden, von Qualcomms Snapdragon-Chips angetrieben werden würden.

Die Qualcomm-Aktie ist seit Jahresbeginn um über 57 Prozent gestiegen. Der Konsens der 36 Analysten lautet Übergewichten, das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketWatch rund elf Prozent unter dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion