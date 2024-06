BERLIN (dpa-AFX) - Das neue staatliche Vergleichsportal zu Krankenhäusern in Deutschland soll nach massiver Kritik an angezeigten Daten überarbeitet und abgespeckt werden. "Wir unterziehen den Klinik-Atlas einem umfassenden Update, machen ihn für Patientinnen und Patienten sehr viel leichter verständlich", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Statt wie bisher für 23 000 verschiedene Eingriffe solle die neue Version "zunächst für die 20 wichtigsten Eingriffe zeigen, wie gut welches Haus hier ist". Vorgesehen ist dafür ein Update des Portals, das in wenigen Tagen kommen soll.

Der Mitte Mai gestartete "Bundes-Klinik-Atlas" soll über Leistungen und Behandlungsqualität von rund 1700 Krankenhäusern informieren. Er hatte nach einer Woche bereits ein erstes Update bekommen. Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder forderten danach, weiterhin vorhandene Fehler zu beheben, um Patienten nicht durch Falschinformationen zu gefährden. Grund seien nicht mehr aussagefähige Daten. Auch von medizinischen Gesellschaften und der Klinikbranche, die ein eigenes Informationsportal betreibt, kam Kritik.