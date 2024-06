Eschborn (ots) - Techem, einer der führenden Serviceanbieter für smarte und

nachhaltige Gebäude, wurde in Berlin im Rahmen der 26. Zertifikatsverleihung der

berufundfamilie Service GmbH für seine familien- und lebensphasenbewusste

Personalpolitik geehrt. Diese gestaltet Techem seit 2023 mit dem audit

berufundfamilie - einem strategischen Managementinstrument, das einen

nachhaltigen Prozess der Vereinbarkeit anstößt und steuert. Das nunmehr erste

Zertifikat zum audit erhielt Techem auf der Veranstaltung von

Bundesfamilienministerin und audit-Schirmherrin Lisa Paus und Oliver Schmitz,

Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH.



Techem zählt zu insgesamt 306 Organisationen (119 Unternehmen, 151 Institutionen

und 36 Hochschulen), die in diesem Jahr mit dem Zertifikat zum audit

berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule ausgezeichnet wurden,

welches i.d.R. eine Laufzeit von drei Jahren hat. Vorausgegangen ist der

Verleihung des Qualitätssiegels ein mehrmonatiger, strukturierter

Auditierungsprozess, in dem Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf,

Familie und Privatleben (weiter-) entwickelt und die familien- und

lebensphasenbewusste Ausrichtung in der Kultur der Organisation verankert wird.







flexibler gestaltet. Wir schaffen ein zukunftsgerichtetes Arbeitsumfeld, das

sowohl den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität als auch

unserem Anspruch, ein innovativer und digitaler Dienstleister zu sein, gerecht

wird. Unser Anspruch ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeits- und

Privatleben zu stärken und eine Arbeitsüberlastung zu vermeiden. Daher haben wir

uns für das Audit berufundfamilie entschieden", so Matthias Hartmann, CEO von

Techem.



Bundesfamilienministerin Lisa Paus betonte: "Die zertifizierten Unternehmen,

Institutionen und Hochschulen zeigen Verantwortungsbewusstsein, dass ihre

Beschäftigten leichter Familie und Beruf vereinbaren können. Sie sind damit

nicht nur Vorbilder für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in Deutschland. Sie

profitieren auch im Wettbewerb um die besten Fachkräfte und tragen zu einer

modernen, familienbewussten Arbeitswelt bei. Ich gratuliere allen

Zertifikatsträgern und -trägerinnen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, die

noch am Anfang stehen oder die schon länger dabei sind und sich Jahr für Jahr

verbessern und weiterentwickeln."



Oliver Schmitz unterstrich auf der Zertifikatsfeier, die unter dem Motto

'Verantwortung reloaded: Wer, was, wieviel?' stand: "Unternehmen, Institutionen

und Hochschulen, die sich im audit berufundfamilie oder audit familiengerechte



