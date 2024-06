TAIPEI, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der führende taiwanesische Bleirecycler ACME Metal Enterprise mit Sitz in der Hauptstadt Taipeh veranstaltete einen Tag der offenen Tür für wichtige globale Branchenvertreter, um das revolutionäre GreenLead-Verfahren von ACE Green Recycling in Aktion zu sehen. Rund 30 Besucher sahen den weltweit ersten vollständigen Einsatz dieser Technologie, und viele von ihnen bemerkten die völlige Abwesenheit von Lärm, Gerüchen und Staub – etwas, das in einer herkömmlichen Schmelzanlage undenkbar ist.

Die Technologie von ACE ersetzt die Schmelzphase des Bleirecyclings vollständig durch einen hydrometallurgischen Prozess bei Raumtemperatur, der vollständig elektrifiziert ist und keine Scope-1-Emissionen verursacht. Dies steht in krassem Gegensatz zum herkömmlichen Schmelzen in Öfen, bei dem hohe Temperaturen herrschen, reichlich fossile Brennstoffe verbraucht werden und Dämpfe und Staub entstehen, die in Filteranlagen aufgefangen werden müssen, damit sie nicht in die Umwelt entweichen.