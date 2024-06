Berlin (ots) - Im Rahmen der Messe Stone+tec in Nürnberg hat der Bundesverband

Deutscher Steinmetze die "Charta für Sicherheit auf dem Bau" unterzeichnet und

setzt so im Namen seiner Mitgliedsunternehmen ein starkes Signal für sichere und

gesunde Arbeitsplätze in der Branche. Initiiert wurde die Charta von der

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), um die Unternehmen der

Bauwirtschaft und baunahen Dienstleistungen in den Arbeitsschutz einzubeziehen.



Auf der Stone+tec, der Messe für Naturstein und Steintechnologie, wurde am 19.

Juni in Nürnberg die "Charta für Sicherheit auf dem Bau" der BG BAU vom

Bundesverband Deutscher Steinmetze unterzeichnet. Damit bekennt sich auch dieser

Verband zu den lebenswichtigen Regeln

(https://www.bau-auf-sicherheit.de/sicher-gesund/lebenswichtige-regeln) und

bekräftigt, dass die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten höchste

Priorität in diesem Handwerk haben.









Die "Charta für Sicherheit auf dem Bau" gibt es seit dem Jahr 2017 und wurde von

der BG BAU im Rahmen ihres Präventionsprogramms BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF

DICH. initiiert. Mit der Charta untermauern die Unterzeichnenden ihr Engagement

für die folgenden vier Punkte:



1. Wir erkennen Unfallrisiken und beseitigen diese. Erst dann arbeiten wir

weiter.

2. Wir halten Sicherheitsregeln ein.

3. Wir sind Vorreiter beim Arbeitsschutz.

4. Wir tragen zum positiven Erscheinungsbild der Bauwirtschaft bei.



Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sollen durch dieses Commitment der

Sozialpartner noch stärker im Bewusstsein aller Akteure am Bau verankert werden.

Die Unterzeichnenden setzen sich dafür ein, dass auf den Baustellen ihrer

Mitglieder Arbeitsschutzstandards eingehalten, Beschäftigte geschützt und

Unfallrisiken vermieden werden.



"Die lebenswichtigen Regeln als Bestandteil unserer ,Charta für Sicherheit auf

dem Bau' sind als Leitplanken für die Beschäftigten und Unternehmen zu

verstehen. Von gesicherten Absturzkanten bis hin zur Persönlichen

Schutzausrüstung zeigen sie, worauf es ankommt", erklärt Michael Kirsch,

Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Wenn eine Regel verletzt wird, hat jeder das

Recht und die Pflicht, 'STOPP!' zu sagen und erst weiterzuarbeiten, wenn die

Mängel beseitigt sind. Mit der Unterschrift bekennt sich der Bundesverband

Deutscher Steinmetze dazu, Arbeitssicherheit im Steinmetzhandwerk zu fördern und

zu fordern", so Michael Kirsch.



Für den Bundesverband unterzeichnete Bundesinnungsmeister Markus Steininger die

Charta. "Die Tätigkeit als Steinmetz ist anspruchsvoll und erfordert einen Seite 2 ► Seite 1 von 2



