FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am späten Nachmittag bei 1,0750 US-Dollar und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0749 (Dienstag: 1,0715) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9303 (0,9332) Euro.

Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag nur Zahlen zur Leistungsbilanz veröffentlicht, in den USA stand ein Indikator vom Häusermarkt auf dem Programm. Entscheidende Impulse lieferten die Zahlen nicht.