München (ots) - Die Investitionen gehen in Amazons Cloud-Angebot, die Logistiksowie Forschung und Entwicklung- Investitionsvolumen: 8,8 Milliarden Euro in Cloud-Infrastruktur von Amazon WebServices (AWS) im Rhein-Main-Gebiet für die AWS Europa (Frankfurt) Region bis2026; und weiterhin 1,2 Milliarden Euro in Logistik, Robotik undUnternehmenszentralen- Neue Standorte: 3 neue Logistikzentren in Großenkneten, Erfurt und Horn-BadMeinberg; 2 neue Unternehmenszentralen in München und Berlin; Erweiterung desAmazon Forschungs- und Entwicklungszentrums in Berlin- Neue Arbeitsplätze: Erstmals 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in Deutschland bis Jahresende, 4.000 neue Arbeitsplätze seit 2023geschaffen10 Milliarden Euro. Diese Summe wird Amazon in Deutschland investieren und bautdamit sowohl sein Logistiknetzwerk als auch die Cloud-Infrastruktur hierzulandeweiter aus. Mit dieser Investitionsoffensive stärkt das Unternehmen seine über25 Jahre bestehende Verbindung zu Deutschland als Innovations- undWirtschaftsstandort. Bis Ende des Jahres entstehen 4.000 neue Arbeitsplätze indrei neuen Logistikzentren: in Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) startetder Betrieb im Spätsommer 2024, in Erfurt (Thüringen) ging es im Mai 2024 losund Großenkneten (Niedersachsen) nahm im August 2023 den Betrieb auf. So wirdAmazon bis Ende dieses Jahres auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in Deutschland wachsen. Das Unternehmen bietet an seinen über 100Standorten in deutschen Städten und Gemeinden eine große Bandbreite aninteressanten Stellen auf allen Einstiegsebenen an.Erst im vergangenen Monat hatte Amazon bekanntgegeben, 7,8 Milliarden Euro indie AWS European Sovereign Cloud zu investieren (https://press.aboutamazon.com/de/arbeitsplaetze-und-investitionen/2024/5/aws-plant-langfristige-investitionen-in-hoehe-von-7-8-milliarden-euro-in-die-aws-european-sovereign-cloud-in-brandenburg) , das ist eine neue, unabhängige Cloud für Europa. Deren erste Region inDeutschland wird in Brandenburg eröffnet. Mit der heutigen Ankündigungbekräftigt Amazon auch sein geplantes Engagement im Cloud-Bereich und investiertin Deutschland insgesamt 17,8 Milliarden Euro.Rocco Bräuniger , Country Manager Amazon Deutschland , erklärt: "Seit über 25Jahren investiert Amazon in den Standort Deutschland - wir sind hier festverwurzelt. Unsere Teams konzentrieren sich voll und ganz auf Innovationen undAngebote, die unseren Kundinnen und Kunden sowie kleinen Unternehmen hierzulandedas Leben und Arbeiten erleichtern. Es ist uns wichtig, ein zuverlässigerPartner zu sein. AWS hilft Unternehmen und Organisationen jeder Größe dabei,