Berlin (ots) - Um die Energiewende zum Erfolg zu führen und die Klimaziele in

Deutschland und Europa zu erreichen, reicht der bisherige Fokus auf erneuerbaren

Strom nicht aus. Es werden zudem CO2-neutrale Moleküle als Ersatz für bislang

fossile Produkte gebraucht. Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie hat

dazu die Initiative "Molekülwende jetzt" gestartet. Zur Auftaktveranstaltung im

Rahmen einer Online-Videokonferenz gab es Unterstützung vom Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

(IGBCE).



"Strom macht derzeit nur wenig mehr als 20 Prozent des Endenergiebedarfs in

Deutschland aus, den Rest tragen Moleküle zur Versorgung bei, die heute noch zum

weit überwiegenden Teil fossilen Ursprungs sind", so en2x-Hauptgeschäftsführer

Prof. Christian Küchen. Dazu kommen die Grundstoffe für die Chemieindustrie.

"Zusätzlich zur Stromwende brauchen wir daher eine Molekülwende: CO2-neutraler

Wasserstoff, nachhaltige biogene und synthetische Energieträger sowie

CO2-neutrale chemische Rohstoffe müssen in den Fokus der Energiewende rücken."







Denn Kohlenwasserstoffe werden auch langfristig für viele Anwendungen benötigt.

Was notwendig ist, hat en2x in einem umfangreichen Bericht zur Molekülwende

zusammengestellt. So ist zum Beispiel eine verlässliche und ausreichend hohe

Bepreisung fossiler CO2-Emissionen eine Voraussetzung dafür, klimaschonenden

Produkten den Weg in die Märkte zu ebnen. "Im Straßenverkehr würde dazu eine

längst überfällige Reform der Energiesteuer beitragen." Offensichtlich sei auch,

dass Quoten als alleiniges Instrument nicht ausreichen, um Investitionen in neue

Technologien wie grünen Wasserstoff und daraus hergestellte Folgeprodukte wie

etwa grüne Flugkraftstoffe auszulösen.



Bessere Bedingungen für Klimaschutz-Investitionen nötig



"Wir brauchen zum Erreichen der Klimaziele künftig riesige Mengen an grünen

Molekülen", sagte der Stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI, Holger

Lösch. "Wir erleben jedoch ein völlig ungeeignetes regulatorisches Umfeld,

unsere Innovationskraft wird auf deutscher und europäischer Ebene gebremst." Die

Folge sei Unsicherheit für potenzielle Anbieter von grüner Energie sowie deren

potenzielle Nutzer. "Wir brauchen auf Bundes- und EU-Ebene dringend eine bessere

Balance zwischen Ökonomie und Ökologie, damit Europa im Wettbewerb um die

globale Marktführerschaft im Bereich Greentech mit den USA und China mithalten

kann."



Michael Wolters, Industriegruppensekretär der IG BCE: "Wir haben uns die

ökologische Transformation auf die Fahnen geschrieben. Unsere Betriebsräte in

der Mineralölindustrie sehen aber mit Sorge, wie schleppend der Prozess

voranschreitet. Es fehlen Anbindungen an das zukünftige Wasserstoffnetz und es

gibt zu wenige Reallabore und Demonstrationsprojekte, weil sich entweder die

Genehmigungen ewig hinziehen oder wegen mangelnder Planungssicherheit die

Investoren nicht aufspringen. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, sonst droht

mit den Raffinerien ein wichtiger Baustein aus dem Verbundnetzwerk der

Grundstoffproduktion herausgerissen zu werden."



Christian Küchen von en2x abschließend: "Wir haben nur noch wenig Zeit, um bis

2045 bzw. 2050 klimaneutral zu werden. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt

einen konstruktiven Dialog darüber führen, wie genau sich die Molekülwende

erfolgreich umsetzen lässt."



Weitere Infos und den en2x-Fortschrittsbericht zur Molekülwende finden Sie unter

https://en2x.de/innovationen/strategie/



