Wir und die Anderen - wenn Habeck nach China reist..!

Wirtschaftsminister Habeck reist nach China - und das ist eine schwierige Mission, denn es drohen gegenseitige Zölle (Autos) mit Folgen vor allem für die deutsche Wirtschaft. In diesem Kontext werfe ich ein Blick auf die Lage des Westens und speziell Deutschlands: wo stehen wir derzeit? Und vor allem: was hat uns, was hat die westliche Welt lange so stark gemacht - schießlich hat der Westen seit ca. 300 Jahren die Welt dominiert. Sowohl der Westen als auch China profitierten von der Globalisierung - nun aber erleben wir eine Entkoppelung zwischen China und dem Westen, die sich in Zahlen belegen läßt. Kann Habeck wirklich eine Dynamik zurück drehen, die unaufhaltsam scheint?

Hinweise aus Video: