Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., kündigte ein neues Produktangebot an, das Valour Hedera (HBAR) Exchange Traded Product (ETP) in Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA) - einer in der Schweiz ansässigen Organisation, die sich für eine digitale Zukunft für alle einsetzt, indem sie die umweltfreundliche Distributed-Ledger-Technologie (DLT) von Hedera nutzt, die von weltweit führenden Organisationen kontrolliert wird. Die Rolle von Hedera: Hedera ist ein führendes dezentrales und quelloffenes öffentliches Netzwerk, das sich durch seinen energieeffizienten Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus auszeichnet. Es wird von einem Rat unabhängiger, globaler Organisationen geleitet, der sich aus Fortune-500-Unternehmen und renommierten Universitäten zusammensetzt, darunter Großunternehmen wie Google, IBM, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Standard Bank und LG Electronics. HBAR, die native Währung von Hedera, wird für Netzwerknutzungsgebühren und Netzwerksicherheit verwendet und gehört mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden Dollar zu den dreißig größten Kryptowährungen der Welt1.

TORONTO, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das ETP Valour Hedera (HBAR) aufgelegt hat. In Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA), einer in der Schweiz ansässigen Organisation, die an der Spitze des digitalen Enablements und der Ermächtigung von Unternehmenslösungen und dezentralen Anwendungen im Hedera-Netzwerk steht, wurde dieses bahnbrechende Ereignis am 18. Juni mit einer Schlussglocken-Zeremonie auf dem Hauptbörsenparkett der Frankfurter Börse gefeiert. Dieses Glockenläuten erinnerte an das allererste Zertifikat, das an der Börse Frankfurt gegen eine Kryptowährung gehandelt wurde.