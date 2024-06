Peter Lynchs Investmentprinzipien

Investiere in das, was du kennst

Eines seiner zentralen Prinzipien ist das Konzept "Investiere in das, was du kennst". Peter Lynch betont, dass Anleger die besten Chancen haben, wenn sie Unternehmen wählen, deren Produkte und Dienstleistungen sie verstehen und auch selbst nutzen.

Ein Beispiel dafür ist Dunkin' Donuts, ein Unternehmen, deren Filialen er selbst besuchte und deshalb das Investmentpotenzial der Aktie früh erkannte.

Wachstum zum angemessenen Preis

Eines seiner weiteren wichtigen Konzepte ist "Wachstum zum angemessenen Preis". Peter Lynch suchte nach Unternehmen, die sowohl Wachstums- als auch Wertpotenzial besaßen. Dies bedeutet, dass er Firmen mit hohem Gewinnwachstum und einem vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bevorzugte. Diese Strategie half ihm, hohen Renditen zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

PEG-Ratio

Ein weiteres Schlüsselelement des Peter-Lynch-Ansatzes ist das sogenannte PEG-Ratio (Kurs-Gewinn- zu Wachstums-Verhältnis). Diese Kennzahl half ihm dabei, das Verhältnis von Preis zu Wachstumsrate besser zu bewerten. Für Peter Lynch ist ein PEG-Ratio unter eins attraktiv.

Demnach könnte beispielsweise eine Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen.

Eigene Darstellung: Datenquelle: Morningstar und Macrotrends

Gute Unternehmen und Geduld

Peter Lynch betonte stets die Bedeutung eines langfristigen Investmentansatzes. Er argumentierte, dass die Märkte kurzfristig volatil sein können, aber dass gute Unternehmen mit starken Fundamentaldaten langfristig an Wert gewinnen. Dies bedeutet, dass Anleger Geduld haben und ihre Investitionen nicht aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen verkaufen sollten.

Research und Sorgfalt

Peter Lynch war für seine gründliche Recherche bekannt. Er besuchte regelmäßig Unternehmen, sprach mit dem Management und analysierte die Geschäftsmodelle und Finanzberichte detailliert. Diese akribische Vorgehensweise half ihm, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko von Fehlinvestitionen zu minimieren.

Ein konkretes Beispiel für seine umfangreiche Recherche ist Hanesbrands, einem in den USA bekannten Hersteller von Unterwäsche und Bekleidung. Peter Lynch erkannte frühzeitig den Wert des Unternehmens und seine gute Marktstellung, was ihm dabei half, zu einem günstigen Zeitpunkt zu investieren und von einem späteren Kursanstieg zu profitieren.

Peter Lynchs Vermächtnis

Für Anleger, die sich für seine Investmentphilosophie interessieren, hat Peter Lynch mit "One Up on Wall Street" und "Beating the Street" zwei interessante Bücher geschrieben, die sich für jeden Investor vielfach rentieren. Seine Investmentprinzipien bleiben zeitlos und sind auch heute noch sehr wertvoll.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion