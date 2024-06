Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.076,69 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,43%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 25.496,28 Punkten liegt und einen Rückgang von 0,71% aufweist. Der SDAX zeigt sich mit einem geringeren Verlust von 0,11% und steht bei 14.554,33 Punkten. Deutlich stärker unter Druck steht der TecDAX, der mit einem Minus von 2,05% auf 3.270,63 Punkte gefallen ist. Auch in den USA sind die Märkte uneinheitlich. Der Dow Jones notiert aktuell bei 38.767,80 Punkten und hat einen leichten Verlust von 0,14% zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu zeigt sich der S&P 500 stabiler und kann sogar ein kleines Plus von 0,07% verbuchen, was ihn auf 5.490,86 Punkte bringt. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Minus liegen, wobei der TecDAX besonders stark betroffen ist.In den USA hingegen ist die Lage gemischter, mit einem leicht negativen Dow Jones und einem minimal positiven S&P 500.Siemens Energy führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 2.24%, gefolgt von Airbus mit 1.59% und BMW mit 1.30%.Die Flopwerte im DAX werden von Infineon Technologies angeführt, die um -3.78% gefallen sind. Qiagen verzeichnet einen Rückgang von -5.53% und Sartorius Vz. verliert sogar -13.41%.Befesa führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 3.27%, gefolgt von GEA Group mit 2.53% und Kion Group mit 1.97%.Die Flopwerte im MDAX werden von Jenoptik angeführt, die um -3.51% gefallen sind. AIXTRON verzeichnet einen Rückgang von -6.14% und SMA Solar Technology verliert sogar -30.88%.HYPOPORT führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 6.67%, gefolgt von KWS SAAT mit 3.10% und SAF-HOLLAND mit 2.54%.Die Flopwerte im SDAX werden von CECONOMY angeführt, die um -6.32% gefallen sind. Heidelberger Druckmaschinen verzeichnet einen Rückgang von -6.49% und Verbio verliert sogar -9.05%.HENSOLDT führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 1.36%, gefolgt von Morphosys mit 0.90% und PNE mit 0.58%.Die Flopwerte im TecDAX werden von AIXTRON angeführt, die um -6.14% gefallen sind. Sartorius Vz. verzeichnet einen Rückgang von -13.41% und SMA Solar Technology verliert sogar -30.88%. Goldman Sachs Group führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 1.61%, gefolgt von Verizon Communications mit 1.57% und The Home Depot mit 1.25%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Intel angeführt, die um -1.13% gefallen sind. Unitedhealth Group verzeichnet einen Rückgang von -1.67% und Boeing verliert sogar -1.91%.GE Vernova führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.41%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 6.34% und Teradyne mit 4.84%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Charter Communications Registered (A) angeführt, die um -2.91% gefallen sind. Moderna verzeichnet einen Rückgang von -3.36% und Estee Lauder Companies Registered (A) verliert sogar -3.56%.