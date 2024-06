BERLIN, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE , das Unternehmen hinter SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime und NeuVector Prime, kündigte heute das SUSE One Cloud Elevate Program an, eine neue Möglichkeit für SUSE One-Partner, die Open-Source-Lösungen von SUSE zu verkaufen, einschließlich der Bündelung für den Einsatz in hybriden Szenarien über Cloud-Marktplätze. Partner können ihr Geschäft ausbauen, indem sie die enormen ungenutzten Ausgaben ihrer Unternehmenskunden für die Cloud nutzen.

Einem Bericht von Canalys zufolge wird der Cloud-Marktplatz bis 2025 mit einem CAGR von 84 % auf über 45 Milliarden US-Dollar anwachsen, und an fast einem Drittel der Marktplatztransaktionen wird ein Vertriebspartner beteiligt sein. Da die Kunden die Art und Weise, wie sie Technologie beschaffen, ändern, müssen Unternehmen ihren Partnern die Möglichkeit geben, die grenzenlosen Möglichkeiten des Marktes zu nutzen. Das Cloud Elevate-Programm wird unter dem Dach des SUSE One Partner-Programms eingeführt und ermöglicht es Partnern, ihre Umsätze zu steigern, indem sie ihre Ausgaben für die Cloud erhöhen. Die Mitglieder können auch mit Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, um neue Aufträge zu erhalten.

„Cloud-Marktplätze setzen ihre rasante Entwicklung in der Art und Weise fort, wie Technologiekäufer heute Dienstleistungen und Software in Anspruch nehmen", sagte Christine Puccio, Global VP, Cloud. „Wir sehen eine große Nachfrage bei unseren Vertriebspartnern, an unserem Cloud-Wachstum mit Marktplätzen teilzuhaben, und wir freuen uns, unser Ökosystem bei ihrer Reise zur Cloud zu unterstützen. Wir haben ein Programm entwickelt, das alle Vorteile des SUSE One Partner Programs beinhaltet und gleichzeitig die AWS Marketplace Channel Partner Private Offers (CPPO) integriert, um unserer Partner-Community noch mehr Wert und eine bessere Zusammenarbeit zu bieten."

„Durch die Zusammenarbeit mit SUSE können wir unseren Kunden eine bewährte Lösung für die Entwicklung besserer Softwarelösungen und Anwendungen in der Cloud bieten", so Rick Cantu, CEO von Redapt. „Der integrative Ansatz von SUSE gegenüber dem Channel ermöglicht es uns, schneller und effizienter zu wachsen, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft noch viele Jahre fortzusetzen."

Alle Channel-Partner im SUSE One Partner Program sind eingeladen, am Cloud Elevate Program teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie hier. Interessierte Partner können sich unter bewerben.

Das SUSE One-Partner Program wurde vom CRN Partner Program Guide vier Jahre in Folge mit 5 Sternen bewertet und verfügt über eine flexible und moderne Struktur, die auf Spezialisierungen basiert, die auf die Geschäftsmodelle unserer Partner abgestimmt sind. Cloud Elevate ist ein neues Angebot im Rahmen der Cloud-Spezialisierung und steht allen Partnern offen, die SUSE-Technologien über AWS CPPO weiterverkaufen möchten. Cloud Elevate-Partner profitieren von allen Vorteilen, die das SUSE One Partner Program bietet, sowie von zusätzlichen Vorteilen, die speziell zur Beschleunigung des Wachstums entwickelt wurden.

Die Kraft der Gemeinschaft ist der Motor von Open Source. Mit der gleichen Philosophie, die wir auf das SUSE One-Ökosystem anwenden, sind unsere gemeinsamen Möglichkeiten grenzenlos.

Informationen zu SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE Linux Enterprise, Rancher und NeuVector. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE, um ihre unternehmenskritischen Workloads zu betreiben und so überall Innovationen zu ermöglichen – vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das „Open" in Open Source zurück und arbeitet mit Partnern und Gemeinschaften zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, die heutigen Innovationsherausforderungen zu meistern und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com

