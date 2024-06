Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend höher - Warschau sehr fest Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend höher geschlossen. Deutlich nach oben ging es vor allem mit den Aktienmärkten in Warschau und Moskau. Schwächer präsentierte sich lediglich der Handelsplatz in Budapest. …