Frankfurt (ots) - Am Donnerstag, 20. Juni 2024 (14:00 - 18:00 Uhr) veranstalten

der Nutzfahrzeughersteller ENGINIUS (FAUN Gruppe) gemeinsam mit dem

Wasserstoffmobilitätsunternehmen H2 Delivery und der auf Luftfracht

spezialisierten Unternehmensgruppe CHI Cargo eine Informationsveranstaltung in

der Cargo City Süd am Flughafen Frankfurt. Es werden Brennstoffzellenelektrische

Nutzfahrzeuge ausgestellt und für Probefahrten zur Verfügung stehen. Das Event

findet im Rahmen der bundesweiten Woche des Wasserstoff statt.



Die Veranstaltung " Wasserstoff bewegt: nachhaltige Logistik am Flughafen

Frankfurt" informiert über die aktuelle Entwicklung des Markthochlaufs der

zukunftsträchtigen Wasserstoffmobilität. Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle

für eine saubere Mobilität. Es werden keine CO2-Emissionen emittiert und durch

die kurzen Betankungszeiten und hohe Nutzlasten ist es möglich,

Logistikkonzepte, die sich mit Diesel-LKW etabliert haben, emissionsfrei zu

übernehmen. Zudem präsentieren sich die Unternehmen Fraport, der Deutsche

Wasserstoff Verband aus Berlin, das H2-Cluster "Hessenflotte" und die

Wasserstofftankstellenbetreiber H2 Mobility und GP Joule.





Ende des Jahres wird die CHI Trucking Services GmbH am Flughafen Frankfurt einen27-Tonner vom Typ ENGINIUS BLUEPOWER 6x2/4 mit einem Kofferaufbau auf die Straßebringen. Einsatzbereich des emissionsfreien Lkws wird der regionaleVerteilerverkehr im Großraum Frankfurt sowie der tägliche Einsatz auf demFlughafengelände in Frankfurt sein. Der LKW wird in einem pay-per-use Modellüber das Unternehmen H2 Delivery als Investor erworben und beinhaltet eineFörderung aus dem Programm klimafreundliche Nutzfahrzeuge des BMDV.Das Fahrzeug mit 27 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht besitzt bei einemTankvolumen von 16,4 Kg Wasserstoff (700 bar) eine Reichweite von bis zu 250Kilometern. Die Betankungszeit beträgt in etwa 15 Minuten. Das Fahrzeug kann inFrankfurt bereits an drei Wasserstofftankstellen betankt werden, hinzu kommendrei weitere Tankstellen im Frankfurter Umland in Wiesbaden, Bad Homburg,Weiterstadt und eine im Bau befindliche Wasserstofftankstelle in Aschaffenburg.In dieser Region sind bereits neun der 160 mit Wasserstoff betriebenenNutzfahrzeuge des Herstellers ENGINIUS im täglichen Einsatz. ENGINIUS verfügt inMainz über ein eigenes Kunden-Center und Service-Spezialisten für dieBLUEPOWER-Fahrzeuge. Damit entsteht in Frankfurt ein HUB für emissionsfreiesFahren mit brennstoffzellenelektrischen Nutzfahrzeugen.Über CHI:Die CHI-Gruppe, Full-Service Provider in der Luftfrachtbranche, operiert an denfünf strategischen Standorten Frankfurt/Main, München, Nürnberg, Hamburg und