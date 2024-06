Dies ist der zweite tödliche Angriff, bei dem unsere Seeleute in das Fadenkreuz geopolitischer Konflikte geraten sind. Drei Seeleute verloren auf tragische Weise ihr Leben, als die True Confidence Anfang des Jahres angegriffen wurde. Und wir dürfen nicht die Besatzungsmitglieder der Galaxy Leader und MSC Aries vergessen, die immer noch gefangen gehalten werden.

Darüber hinaus verurteilen wir aufs Schärfste den Angriff auf das Frachtschiff Verbena am Donnerstag, den 13. Juni, bei dem ein Seemann durch Anti-Schiffs-Marschflugkörper schwer verletzt wurde.

Dies ist eine inakzeptable Situation, und diese Angriffe müssen jetzt aufhören. Wir fordern die Staaten mit Einfluss in der Region auf, unsere unschuldigen Seeleute zu schützen und die Situation im Roten Meer rasch zu deeskalieren. Wir haben die Verurteilung gehört und wissen die Worte der Unterstützung zu schätzen, aber wir fordern dringend Maßnahmen, um die unrechtmäßigen Angriffe auf diese lebenswichtigen Arbeitnehmer und diese lebenswichtige Industrie zu stoppen.

Wir hoffen, dass sich die Welt am diesjährigen Tag des Seefahrers am Dienstag, den 25. Juni, einen Moment Zeit nimmt, um den immensen Beitrag der Seeleute zur Weltwirtschaft und die ungerechten Umstände, denen sie im Roten Meer und auf der ganzen Welt ausgesetzt sind, zu würdigen.

Nachstehend finden Sie die vollständige Liste der Mitunterzeichner dieser Erklärung.

Asian Shipowners' Association (ASA), BIMCO, Cruise Lines international Association (CLIA), European Community Shipowners' Association (ECSA), INTERMANAGER, International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO), International Association of Ports and Harbors (IAPH), International Chamber of Shipping (ICS), International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA), International Maritime Employers' Council (IMEC), International Maritime Pilots' Association (IMPA), International Parcel Tankers Association (IPTA), INTERTANKO, The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA), World Shipping Council (WSC).

