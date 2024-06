Toronto (ots/PRNewswire) -- Schlussglocken-Zeremonie: Die Feier im Hauptsaal der Börse Frankfurt, an derValour Inc. und The Hashgraph Association teilnahmen, zog die Aufmerksamkeitwichtiger Branchenführer und Investoren auf sich und markierte das Debüt desweltweit ersten Valour Hedera (HBAR) ETP (Exchange Traded Product), unterISIN: CH1213604528.- Ausweitung der Zertifikats-ETPs und weltweit erstes Läuten von Zertifikaten:Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., kündigte ein neuesProduktangebot an, das Valour Hedera (HBAR) Exchange Traded Product (ETP) inZusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA) - einer in der Schweizansässigen Organisation, die sich für eine digitale Zukunft für alle einsetzt,indem sie die umweltfreundliche Distributed-Ledger-Technologie (DLT) vonHedera nutzt, die von weltweit führenden Organisationen kontrolliert wird.- Die Rolle von Hedera: Hedera ist ein führendes dezentrales und quelloffenesöffentliches Netzwerk, das sich durch seinen energieeffizienten Proof-of-Stake(PoS) Konsensmechanismus auszeichnet. Es wird von einem Rat unabhängiger,globaler Organisationen geleitet, der sich aus Fortune-500-Unternehmen undrenommierten Universitäten zusammensetzt, darunter Großunternehmen wie Google, IBM , Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Standard Bank und LG Electronics. HBAR,die native Währung von Hedera, wird für Netzwerknutzungsgebühren undNetzwerksicherheit verwendet und gehört mit einer Marktkapitalisierung von 3,1Milliarden Dollar zu den dreißig größten Kryptowährungen der Welt1.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertesTechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditionellerKapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet (" DeFi "), gibtmit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (" Valour "), einführender Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "), die einenvereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das ETP Valour Hedera(HBAR) aufgelegt hat. In Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=182641956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2907721015%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhashgraph-association.com%252F%26a%3DThe%2BHashgraph%2BAssociation%2B(THA)&a=The+Hashgraph+Association+(THA)) , einer in der Schweiz ansässigenOrganisation, die an der Spitze des digitalen Enablements und der Ermächtigungvon Unternehmenslösungen und dezentralen Anwendungen im Hedera-Netzwerk steht,wurde dieses bahnbrechende Ereignis am 18. Juni mit einerSchlussglocken-Zeremonie auf dem Hauptbörsenparkett der Frankfurter Börsegefeiert. Dieses Glockenläuten erinnerte an das allererste Zertifikat, das ander Börse Frankfurt gegen eine Kryptowährung gehandelt wurde.Die Schlussglocke der Börse Frankfurt markierte das Debüt des ETP Valour Hedera(HBAR) und zog die Aufmerksamkeit der wichtigsten Branchenvertreter undInvestoren auf sich. Dieses neue Produkt unterstreicht das Engagement vonValour, sein Portfolio an ETPs zu erweitern und den Marktzugang für digitaleVermögenswerte an traditionellen Börsen zu verbessern."Mit der Lancierung des weltweit ersten Hedera (HBAR) ETPs bieten wir nicht nurein Anlageprodukt an, sondern auch einen Zugang für Investoren, um die robustenMöglichkeiten des Hedera-Netzwerks einfach zu nutzen", erklärt Elaine Buehler,Produktleiterin bei Valour Europe AG. "Dieses Produkt vereinfacht den Prozessund ermöglicht es Anlegern, mit beispielloser Leichtigkeit und Sicherheit an derZukunft der Blockchain-Technologie für Unternehmen teilzuhaben."Das Valour Hedera (HBAR) ETP ist eine wichtige Ergänzung des Angebots vonValour, das institutionellen Anlegern einen sicheren und unkomplizierten Zugangzu Hederas nativer Kryptowährung Hedera HBAR bieten soll. Diese Einführung istTeil der umfassenderen Strategie von Valour, die Verfügbarkeit von Produkten mitdigitalen Vermögenswerten an traditionellen Börsen zu erhöhen.Hedera HBAR ist die native, energieeffiziente Kryptowährung des öffentlichenHedera DLT-Netzwerks. Hedera HBARs werden verwendet, um Transaktionsgebühren fürAnwendungen zu bezahlen und das Netzwerk durch Proof-of-Stake und denasynchronen byzantinischen fehlertoleranten (aBFT) Hashgraph-Konsensalgorithmusvor Angriffen zu schützen. HBAR hat eine Marktkapitalisierung von rund 3,7Milliarden US-Dollar und gehört laut CoinMarketcap zu den Top 30 Kryptowährungen(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2127361729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3148529050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinmarketcap.com%252F%26a%3Dtop%2B30%2Bcryptocurrencies&a=Top+30+Kryptow%C3%A4hrungen) weltweit.Hedera ist ein dezentralisiertes, quelloffenes Proof-of-Stake Public Ledger, dasden führerlosen, asynchronen Byzantine Fault Tolerance (aBFT) HashgraphKonsensalgorithmus verwendet. Es wird von einem kollusionssicheren, dezentralenRat führender Unternehmen, Universitäten und Web3-Projekte aus der ganzen Weltgeleitet. Hedera ist anders aufgebaut als andere Blockchains und zeichnet sichdurch einen hohen Durchsatz mit schneller Finalität, niedrige, vorhersehbareGebühren, eine faire Transaktionsreihenfolge mit Konsens-Zeitstempeln und einerobuste Codebasis aus, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit auf jeder Ebeneder Netzwerkinfrastruktur gewährleistet. Hedera wird von den weltweit führendenOrganisationen verantwortungsvoll verwaltet, um sicherzustellen, dass das Netzgegen geheime Absprachen geschützt ist."Die Hashgraph Association freut sich, mit Valour zusammenzuarbeiten, um dieseerste Valour Hedera (HBAR) ETP in Europa zu starten. Dieser Erfolg steht imEinklang mit unserem Ziel, institutionelle Anleger zu Web3 zu bringen und ihnenzu ermöglichen, in bankfähige digitale Vermögenswerte als innovative undalternative Anlage zur Portfoliodiversifizierung zu investieren. Mit diesemstrukturierten und aufsichtsrechtlich konformen ETP von Valour können Anleger inden Bereich der digitalen Vermögenswerte einsteigen. Für umweltbewusste undESG-Investoren ist HBAR auch der weltweit energieeffizienteste Utility-Token,der für die Bezahlung von Anwendungstransaktionsgebühren und den Schutz desHedera Distributed Ledger Technology (" DLT ") Netzwerks verwendet wird", sagtStefan Deiss, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Hashgraph Association."Die Einführung von Valour Hedera (HBAR) stellt eine doppelte Weltpremiere dar.Zum ersten Mal kann das Krypto-Asset Hedera in jedes traditionelle Portfoliooder Bankkonto so einfach und transparent integriert werden wie jede andereAktie oder Anleihe. Zudem wird erstmals die Glocke für ein Krypto-ETP imZertifikatebereich der Frankfurter Börse geläutet. Wir sind der HashgraphAssociation sehr dankbar, dass sie uns für eine solche Weltpremiere ausgewählthat", fügt Marco A. Infuso, Chief Sales Officer der Valour Europe AG, hinzu.1 https://coinmarketcap.comInformationen zur Hashgraph Association Die Hashgraph Association steht anvorderster Front, wenn es darum geht, Organisationen durch die breite Einführungvon Hedera-gestützten Unternehmenslösungen und dezentralen Anwendungen in dieLage zu versetzen, sich digital zu entwickeln. Als Non-Profit-Organisation mitSitz in der Schweiz stellt die Hashgraph Association Mittel für Innovation,Forschung und Entwicklung zur Verfügung, die wirtschaftliche Inklusion und einedigitale Zukunft für alle ermöglichen, mit positiven Auswirkungen auf Umwelt,Gesellschaft und Governance (ESG). Weitere Informationen über die HashgraphAssociation finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1377168439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2795265812%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hashgraph-association.com%252F%26a%3Dwww.hashgraph-association.com&a=www.hashgraph-association.com .Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2364792736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3416880471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1043510237&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2834212564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ( OTC: DEFTF(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3730566393&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D565738995%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeitbei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralenFinanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführendenWeb3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einenbreitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt voneinem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den BereichenFinanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art undWeise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sichentwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Weitere Informationen findenSie auf https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3731098392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2613783219%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited(zusammen " Valour ") emittieren börsengehandelte Produkte (" ETPs" ), die esprivaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichereWeise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoinzuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung der DeFiTechnologies Inc. ( CBOE CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2364792736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3416880471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1043510237&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2834212564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ( OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3730566393&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D565738995%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=252147588&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1856896474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin-carbon-neutral%26a%3D1Valour%2BBitcoin%2BPhysical%2BCarbon%2BNeutral&a=1Valour+Bitcoin+Physical+Carbon+Neutral) ETP, 1Valour Ethereum PhysicalStaking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3797247983&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D4250516669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-ethereum-staking%26a%3D1Valour%2BEthereum%2BPhysical%2BStaking&a=1Valour+Ethereum+Physical+Staking)und 1Valour Internet Computer Physical Staking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3136902025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2879130729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-internet-computer-staking%26a%3D1Valour%2BInternet%2BComputer%2BPhysical%2BStaking&a=1Valour+Internet+Computer+Physical+Staking) gehören zurneuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte.Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitaleVermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Dieentsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken undBroker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasstValour Uniswap ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1301543838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3896808011%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Funiswap%26a%3DUNI&a=UNI ), Cardano ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2366525440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2076048435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fcardano%26a%3DADA&a=ADA ), Polkadot ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1352514321&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D829609459%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fpolkadot%26a%3DDOT&a=DOT ), Solana ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1060349026&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D4259081343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fsolana%26a%3DSOL&a=SOL), Avalanche ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3570985968&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3735374143%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Favalanche%26a%3DAVAX&a=AVAX ), Cosmos ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2329738731&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1759698688%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fcosmos%26a%3DATOM&a=ATOM ), Binance ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3141663179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1515996683%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fbinance%26a%3DBNB&a=BNB ), Ripple ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=270385286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2994649619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-ripple%26a%3DXRP&a=XRP ), Toncoin ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1707778218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2749816900%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Ftoncoin%26a%3DTON&a=TON ), Internet Computer ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3748752222&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1955177989%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-internet-computer%26a%3DICP&a=ICP ), Chainlink ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=888723286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2408671396%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-chainlink-link%26a%3DLINK&a=LINK ) Enjin ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=3830903460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2124106596%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fenjin%26a%3DENJ&a=ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=532338105&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1209428916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fbitcoin-staking%26a%3DBTC&a=BTC ), Bitcoin CarbonNeutral ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2884093338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D3024541754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin-carbon-neutral%26a%3DBTCN&a=BTCN ), Valour Hedera ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2845947088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1037275905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fhedera%26a%3DETP&a=ETP ), Valour Digital Asset Basket 10 ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=1881417580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2487853486%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-digital-asset-basket%26a%3DVDAB10&a=VDAB10 ) und1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2378457743&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D1866353514%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-stoxx-bitcoin-suisse-digital-asset-blue-chip%26a%3D1Valour%2BSTOXX%2BBitcoin%2BSuisse%2BDigital%2BAsset%2BBlue%2BChip&a=1Valour+STOXX+Bitcoin+Suisse+Digital+Asset+Blue+Chip) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren.Valours Flaggschiffprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die erstenvollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=358586178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2594562090%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin%26a%3DBTC&a=BTC ) und Ethereum ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2400114547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D2725213283%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fethereum-zero%26a%3DETH&a=ETH ) alsBasiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließenoder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4194472-1&h=2841053629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4194472-1%26h%3D461634661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=%C2%A0valour.com .Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: DiesePressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbarenkanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehörenunter anderem das ETP Valour Hedera (HBAR), Hedera HBAR, die Entwicklung vonETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug aufdas Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung vonGeschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie dieVorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. ZukunftsgerichteteAussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten undanderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, dasAktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich vondenjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zumAusdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten undanderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandeltenValour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung desdezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezugauf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche,wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazuführen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in denvorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktorengeben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oderbeabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich dieseInformationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse undzukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwartetenabweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nichtin unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. DasUnternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zuaktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltendenWertpapiergesetzen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die imRahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß demUnited States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S.Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaatenregistriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personenangeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. SecuritiesAct und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaatenregistriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGHaftungsausschluss: Das Hedera-Logo und die Marke werden verwendet, um auf dasHedera-Netzwerk und seine native Kryptowährung, HBAR, hinzuweisen. Hedera istein eingetragenes Warenzeichen von Hedera Hashgraph, LLC, alle Rechtevorbehalten. HBAR / USD (Hedera / USD) Index Zertifikat Open-End wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 0,730EUR auf Börse Frankfurt (19. Juni 2024, 17:29 Uhr) gehandelt.