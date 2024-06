Satellitengestützte IoT-Konnektivität erweitert die Reichweite in Europa

MILTON KEYNES, England, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Heute hat EchoStar Mobile Limited, ein EchoStar (Nasdaq: SATS) Unternehmen bekanntgegeben, dass Swisscom, das führende ICT-Unternehmen der Schweiz, sich für EchoStar Mobile und Actility entschieden hat, um seine LoRaWAN-IoT-Präsenz in Europa zu erweitern. EchoStar Mobile wird Kapazitäten zur Unterstützung des direkten Sensor-zu-Satelliten-Betriebs bereitstellen, und Actility wird Interworking-Funktionen zwischen dem terrestrischen Netz von Swisscom und dem Satellitennetz von EchoStar Mobile bereitstellen, um nahtloses Netzwerk-Roaming über den ThingPark Exchange Roaming Hub von Actility zu ermöglichen.

„Die Satellitenkonnektivität ist eine leistungsstarke Ergänzung zu unserem terrestrischen LoRaWAN-Netz und ermöglicht die Anbindung von IoT-Geräten im Ausland und in wirtschaftlich schwierigen ländlichen Gebieten", sagt Fredy Portmann, Head of Connected Business Solutions bei Swisscom. „Durch die nahtlose Integration der EchoStar-Konnektivität in unsere Swisscom Connectivity Management Plattform ermöglichen wir unseren Kunden, Geräte in Betrieb zu nehmen und eine wirklich grenzenlose IoT-Konnektivität zu erleben. Diese dynamische Synergie vergrößert die Reichweite unseres Netzes und eröffnet den Unternehmen in einer nahtlos vernetzten Welt ungeahnte Möglichkeiten."

Vor der Zusammenarbeit mit EchoStar Mobile setzte Swisscom auf terrestrische Konnektivität, um IoT-verwaltete Lösungen für die Bereiche intelligente Zähler (Smart Metering), Umweltüberwachung, Tracking, Landwirtschaft und intelligente Gebäude (Smart Building) anzubieten. Nun kann Swisscom ihren Kunden eine nahtlose Integration von terrestrischen und satellitengestützten Netzen und Carrier-Grade-Diensten über den ThingPark Exchange Roaming Hub von Actility anbieten.

„EchoStar Mobile verfügt über eine einzigartige Kombination aus technologischem Know-how und Satellitenkapazität, um Swisscom bei der Ausweitung ihrer LoRaWAN IoT-Fläche in Europa zu unterstützen und Kunden in weiteren Branchen und Regionen zu bedienen", sagte Telemaco Melia, VP und GM von EchoStar Mobile. „Mit diesen neuen Funktionen können Swisscom-Kunden das volle, grenzenlose Potenzial von vernetzten IoT-Ökosystemen im großen Stil nutzen."