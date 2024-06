München, Deutschland (ots/PRNewswire) - AlphaESS, ein weltweit tätiger,

innovativer Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien mit Schwerpunkt auf

LFP-Technologie, freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit APsystems

bekannt zu geben. APsystems ist ein weltweit führender Anbieter von

plattformübergreifenden MLPE-Lösungen und bietet Mikro-Wechselrichter sowie

Schnellabschaltungsvorrichtungen an. Diese Partnerschaft unterstreicht das

kontinuierliche Engagement von AlphaESS, seinen Kunden umfassende und innovative

Energiespeicherlösungen anzubieten.



Auf der größten und internationalsten europäischen Energiespeichersystem-Messe

des Jahres 2024 (ees Europe) wird das erste gemeinsame Produkt der beiden

Unternehmen vorgestellt - das VitaMate Set Balkon-Kraftwerk-Speichersystem

(https://alphaesslife.de/pages/vitamate-set) . Dieses System unterstützt sowohl

den Netz- als auch den Inselbetrieb und kann parallel zu bestehenden

Balkonkraftwerken betrieben werden, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von

Solarsystemen zu maximieren. Dieses innovative System kombiniert die

fortschrittliche Speichertechnologie von AlphaESS mit der bewährten

Mikro-Wechselrichtertechnologie von APsystems und bietet umweltbewussten Kunden

eine einzigartige Gelegenheit zur Energiewende und Optimierung der

Energieversorgung.





Die Zusammenarbeit zwischen AlphaESS und APsystems ist ein wichtiger Schritt inder strategischen Ausrichtung beider Unternehmen. Beide Firmen planen, ihreZusammenarbeit im Bereich Mikro-Wechselrichter und Energiespeicherung in Zukunftweiter zu vertiefen und gemeinsam neue Technologien zu entwickeln, um denHerausforderungen des globalen Energiemarktes zu begegnen. Diese strategischePartnerschaft wird es AlphaESS ermöglichen, seine Marktposition weiter zufestigen und Kunden weltweit bessere Energielösungen anzubieten.Über AlphaESS Alpha ESS wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führenderAnbieter von umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen.Mit vier Produktionsstätten weltweit verfügt das Unternehmen über eine jährlicheProduktionskapazität von 3 GWh, unterstützt durch ein Netzwerk von über 30Tochtergesellschaften, die lokale Dienstleistungen anbieten. AlphaESS ist inmehr als 100 Ländern und Regionen tätig und betreibt über 150.000Energiespeichersysteme. Allein im Jahr 2023 trug das Unternehmen mit 1,6 GWh zuGroßprojekten bei.AlphaESS ist der Entwicklung technischer Innovationen verpflichtet und arbeitetkontinuierlich an Fortschritten, um den dynamischen Anforderungen des globalenMarktes gerecht zu werden.Erfahren Sie mehr unter https://alphaesslife.de/Über APsystems APsystems ist der weltweit führende Anbieter vonplattformübergreifenden MLPE-Lösungen und bietet Mikrowechselrichter sowie RapidShutdown Geräte für die globale PV-Industrie an. Zu den Marken von APsystemsgehören APsmart und APstorage.APsystems wurde 2010 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen, das 4globale Geschäftsbereiche umfasst und Kunden in über 130 Ländern bedient. MitMillionen verkauften Einheiten, die mehr als 5 TWh sauberer, erneuerbarerEnergie produzieren, ist APsystems weiterhin führend im wachsenden Segment derMLPE-Solargeräte.Erfahren Sie mehr unter https://apsystems.com./Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442772/AlphaESS.jpg