Wer sich diese attraktiven Renditen sichern und zugleich einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten möchte, ist mit dem von Universal Investment aufgelegten Aktia Sustainable Corporate Bond Fund bestens bedient. Der von der Asset Management-Sparte der finnischen Aktia Bank mit Sitz in Helsinki verwaltete Anleihenfonds berücksichtigt in höchstem Maße ESG-Kriterien und ist als Nachhaltigkeitsfonds im Sinne von Artikel 9 der EU-Offenlegungs-Verordnung klassifiziert. Der „grüne“ Anleihenfonds hat es sich zum Ziel gesetzt, einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, wobei sich dieser positive Impact auf vier zentrale Nachhaltigkeitsthemen konzentrieren soll: Umwelt, Gesellschaft, Wissen und Gesundheit. Im Einzelnen wird in nachhaltige Unternehmensanleihen investiert, um einen positiven Netto-Impact zu erzielen: Alle Erlöse der Anleihen müssen zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds), sozialen Projekten (Social Bonds) oder einer Kombination dieser Projekte (Sustainability Bonds) verwendet werden. Aktia-FondsManager Jonne Sandström legt den Schwerpunkt des Portfolios auf Investment-Grade-Titel, hat aber die Möglichkeit, bis zu 20 Prozent des FondsVermögens in High-Yield-Anleihen oder Anleihen ohne Rating zu investieren.

Der UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund IX EUR (WKN A3DHND, ISIN LU2459309501) wurde am 1. September 2022 aufgelegt und weist derzeit ein FondsVolumen von 95,87 Millionen Euro auf. FondsWährung ist der Euro, als Vergleichsindex wird der Bloomberg MSCI Green Bond Corporate Total Return (EUR) verwendet. Das Anlageuniversum ist auf europäische Anleihen fokussiert, die den Grundprinzipien der Aktia Bank für verantwortungsbewusste Investments und den spezifischen ESG-Screening-Kriterien entsprechen und zuvor einer Fundamentalanalyse innerhalb der Kernthemen der Nachhaltigkeit unterzogen wurden. Welche Renditen erzielt FondsManager Jonne Sandström mit seiner an den Kriterien des Impact Investing ausgerichteten Anlagestrategie?