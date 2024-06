BEVERLY, Massachusetts, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Carrier Global Corporation hat im Namen ihres Geschäftsbereichs Sensitech, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Lieferkettentransparenz eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Monitoring Solutions von Berlinger & Co. AG, einem Schweizer Familienunternehmen, das sich auf innovative und kundenspezifische Lösungen für die Überwachung temperaturempfindlicher Güter in den Bereichen Pharma und Life Science, klinische Studien und Global Health spezialisiert hat, getroffen. Sensitech ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem Weltmarktführer für intelligente Klima- und Energielösungen.

„Die Übernahme des Überwachungsgeschäfts von Berlinger ist für Sensitech eine spannende Gelegenheit, unser Portfolio an Überwachungslösungen für die Pharma-Lieferketten zu erweitern und das Wachstum in strategisch wichtigen Bereichen zu beschleunigen", sagte Bhasker Kaushal, Vice President & General Manager, Sensitech and Refrigeration Aftermarket. „Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Automatisierung verändern die Lieferketten in der Pharmabranche und treiben die Einführung von Echtzeitüberwachung und cloudbasierten Lösungen voran. Sensitech und Berlinger teilen eine gemeinsame Vision und konzentrieren sich auf Innovation. Durch diese Kombination werden wir umfassende und differenzierte Überwachungslösungen liefern, die unseren Kunden Patientensicherheit, Effizienz in der Lieferkette und Nachhaltigkeit bieten. Wir freuen uns darauf, das Berlinger-Team bei Carrier und Sensitech willkommen zu heißen."