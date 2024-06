„Yukon Metals ist bestrebt, den Anlegern langfristige Liquidität zu bieten, und diese Bemühungen werden durch die Notierung an der Frankfurter Börse, einem der größten Handelsplätze der Welt, noch verstärkt“, so Rory Quinn, Chief Executive Officer. „Yukon Metals wird diese Notierung durch Marketingaktivitäten in Europa und den deutschsprachigen Märkten unterstützen, wozu auch die deutsche Übersetzung von Pressemeldungen gehört. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen eine weitere erfolgreiche Börsennotierung mitzuteilen und damit den Marktzugang zu unseren Aktien auf den wichtigsten Märkten weiter zu verbessern.“

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik, Exploration und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Der Yukon

Der Yukon rangiert laut Fraser Institute (Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023) auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, was auf eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land zurückzuführen ist. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold (SGD), unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.