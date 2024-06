SHENZHEN, China, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- INVT Electric Vehicle Drive Technology (Shenzhen) Co., Ltd. („INVT E-mobility"), ein Pionier auf dem Gebiet der Elektrofahrzeug-Technologie, nimmt an der Power2Drive Europe 2024 teil, die vom 19.–21. Juni 2024 in München stattfindet. An Stand C6.434 wird das Unternehmen seine umfassenden Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen und seine neuesten Antriebslösungen präsentieren.

Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen für alle Szenarien von 7–720 kW