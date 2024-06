BERLIN (dpa-AFX) - Wie bekommt man die irreguläre Migration in den Griff? Und kommt die Pflichtversicherung für Elementarschäden zum Beispiel bei Hochwasserkatastrophen? Das sind die zentralen Fragen, mit denen sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin befassen. Die Ministerpräsidenten kommen zunächst (12.00 Uhr) zu separaten Gesprächen zusammen, am Nachmittag (15.00 Uhr) treffen sie sich dann mit Scholz. Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist aktuell Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU).

Die unionsgeführten Länder dringen vor allem darauf, Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union zu ermöglichen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das von Experten prüfen lassen, von denen viele sich skeptisch zeigten. Über die Ergebnisse soll bei dem Treffen am Donnerstag beraten werden.