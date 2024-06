Arbonia verkauft 'Zelgstrasse' in Arbon für CHF 34 Mio. an HRS Gruppe Arbonia AG veräußert das 35'000 m² große Areal 'Zelgstrasse' in Arbon für rund CHF 34 Mio. an die HRS Gruppe, was zu einem positiven EBITDA von ca. CHF 28 Mio. und einem positiven Nettoergebnis führt.