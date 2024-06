Die Lage bei Bayer scheint sich nach juristischen Erfolgen und der Kürzung der Dividende etwas zu beruhigen. Der Chartverlauf der Bayer-Aktie zeigt eine gewisse Stabilisierung, jedoch hat sich der Kurs im vergangenen Jahr glatt halbiert. CEO Bill Anderson musste auf der Hauptversammlung harte Kritik der Anleger einstecken. Der jüngste Erfolg im Berufungsverfahren des Erickson-Falles über polychlorierte Biphenyle (PCB) nimmt laut Berenberg-Analyst Sebastian Bray etwas Druck vom Kessel, jedoch sieht er keine kurzfristigen Wachstumsimpulse für Bayer. Die schwierige Lage des Unternehmens wird durch den Misserfolg der klinischen Studie zu Asundexian, Verluste der Patente auf wichtige Pharma-Produkte, einen Abschwung im Agrarzyklus und hohe rechtliche Risiken geprägt. Obwohl sich Bayer auf rechtlicher Seite etwas Luft verschafft hat, gleichen sich diese Zugewinne durch Wertberichtigungen in der Agrarsparte wieder aus. Die Akquisition der europäischen Vermarktungsrechte des Kardiomyopathie-Medikaments Acoramidis für 310 Millionen US-Dollar wird den Mangel an Einnahmenwachstum aufgrund von Patentabläufen nicht wesentlich ändern können, glaubt Bray. Berenberg setzt das Kursziel für Bayer bei 30 Euro fest und rät weiterhin zum Halten. Die Aktien werden mit dem 6,1-fachen des EV/EBITDA für 2024 gehandelt, einschließlich geschätzter Rechtsverbindlichkeiten. Es gibt derzeit wenig, was die Wahrnehmung der Aktie verbessern könnte, lautet das Fazit des Analysten. Die Privatbank Berenberg hat Bayer mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen, da die Kombination aus Dividendenkürzung und juristischem Erfolg die Wahrscheinlichkeit eines Worst-Case-Szenarios minimiert. Die Ergebnisaussichten des Unternehmens sind jedoch nicht optimal.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 25,76EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:37 Uhr) gehandelt.