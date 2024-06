Ein hochrangiger Insider des italienischen Wirkstoffforschers Newron Pharmaceutical hat seine Position innerhalb von nur zwei Tagen insgesamt drei Mal ausgebaut. Dies geschah inmitten einer Seitwärtskonsolidierung der Aktie nach einem steilen Kursanstieg in den letzten sechs Wochen. Obwohl die Aktie zwischen 10 und 11 Euro pendelte, konnte sie sich seit Jahresbeginn aufgrund positiver Studiendaten mehr als verdoppeln.

Der Aufsichtsrat Ulrich Köstlin kaufte zunächst 2.000 neue Anteile zu einem Preis von 10,22 Euro. Anschließend erwarb er in vier Tranchen am Schweizer Handelsplatz SIX insgesamt 2.925 Aktien zu je 9,80 Schweizer Franken und im XETRA-Handel 2.573 Aktien zu einem Preis von 10,20 Euro. Insgesamt hat Köstlin in den letzten Tagen Aktien im Wert von fast 77.000 Euro erworben, was als starker Vertrauensbeweis gewertet wird.