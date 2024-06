Die Aktien des Solarzulieferers SMA Solar sind am Mittwoch massiv eingebrochen, nachdem das Unternehmen eine Umsatz- und Gewinnwarnung herausgegeben hat. Die Papiere fielen um fast 30 Prozent auf 29,22 Euro auf der Handelsplattform Tradegate und erreichten damit den tiefsten Stand seit Frühjahr 2022. Analysten zeigten sich überrascht von der starken Senkung der Ziele, die nun mehr als die Hälfte unter dem Marktkonsens liegen. Die DZ Bank stufte die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" ab und halbierte den fairen Wert auf 30 Euro je Papier. Auch Oddo BHF senkte das Kursziel von 66 auf 42 Euro und änderte die Einstufung von "Outperform" auf "Neutral". Die Experten kritisierten, dass SMA seine Jahresprognosen zweimal bestätigt hatte, obwohl die Gewinnwarnung nicht wirklich überraschend sei. Die Aktie hatte bis Mitte 2023 stark zugelegt, war aber seit Jahresbeginn um fast 53 Prozent gefallen. Die Unsicherheiten in Bezug auf den Auftragseingang in den Segmenten Wohnen und Gewerbe haben dazu geführt, dass SMA seine Ziele senken musste. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wurde angepasst, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 1.550 Mio. Euro und 1.700 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 80 Mio. Euro und 130 Mio. Euro. Die verzögerte Auftragsentwicklung und die Unsicherheiten aufgrund politischer Ereignisse haben zu dieser Anpassung geführt. Der Halbjahresbericht 2024 wird am 8. August veröffentlicht.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 29,65EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.