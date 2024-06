Beim gestrigen Verfallstags-Update hat Torsten Ewert einen Chart des DAX analysiert, in dem zu sehen war, dass der Index Ende vergangener Woche dynamisch zur 18.000er Marke und somit auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai zurückgefallen war. Die HSBC-Experten stellten fest, dass der gesamte Kursrutsch von 18.550 auf unter 18.000 Punkte der größte "drawdown" seit Herbst vergangenen Jahres war. Die Marktbreitekennziffer für Deutschland signalisiert seit dem vergangenen Wochenende keinen Aufwärtstrend mehr. Der Euro STOXX 50 und der MDAX sind ebenfalls auf niedrige Niveaus gefallen, während der TecDAX seit Jahresbeginn im Minus liegt. Der Dow Jones hält sich noch im Gewinn, aber sein letztes Trendhoch war vor einem Monat. Die extremen Marktkonzentrationen auf einige wenige Unternehmen haben zu einem schnelleren Anstieg der Aktienkurse im Vergleich zu den Gewinnen geführt. Die fundamentale Bewertung des S&P 500 ist hoch, und die Gewinnerwartungen könnten in der zweiten Jahreshälfte nachlassen. Die politische Unsicherheit nach der EU-Parlamentswahl und den Beschlüssen in Frankreich haben zu starken Abschlüssen bei Euro-Aktien geführt. Die Verfallstagskonstellation zeigt eine Zunahme von Call-Positionen und kaum neue Put-Positionen. Der DAX könnte sich in einer Seitwärtsbewegung innerhalb des gelben Rechtecks befinden, aber politische Faktoren könnten weiterhin negativ wirken. Trotz eines kleinen Rückschlags zur Wochenmitte wird erwartet, dass der DAX am Donnerstag wieder etwas zulegen wird.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 18.128PKT auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.