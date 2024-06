Die Ölpreise haben zum Wochenstart ihre Erholung fortgesetzt, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 83,23 US-Dollar kostete, was 61 Cent mehr als am Freitag war. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 76 Cent auf 79,21 Dollar. Die Preise erreichten den höchsten Stand seit Ende Mai, unterstützt durch einen schwächeren Dollar und eine stabilere Stimmung an den Aktienmärkten. Allerdings belasteten durchwachsene Konjunkturdaten aus China den Markt, da die Unternehmensinvestitionen und die Industrieproduktion schwächer als erwartet waren. Die Volksrepublik ist ein wichtiger Energieverbraucher und beeinflusst somit den Ölmarkt maßgeblich.

Am Dienstag setzten die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fort, wobei ein Barrel Brent 84,87 US-Dollar kostete, 62 Cent mehr als am Montag. Der WTI-Preis stieg um 81 Cent auf 81,14 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang Mai. Die positive Stimmung an den Aktienmärkten und ein schwächerer Dollar unterstützten die Preise. Ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein Tanklager in Russland führte zu einem Brand, jedoch ohne Verletzte. Die Ukraine wehrt sich seit Jahren gegen eine russische Invasion und versucht, die Versorgung der russischen Truppen zu stören.

Nach einem Anstieg in der Vorwoche gaben die Ölpreise wieder etwas nach, wobei ein Barrel Brent 82,23 US-Dollar kostete, 39 Cent weniger als am Freitag. Der WTI-Preis fiel um 36 Cent auf 78,09 Dollar, belastet durch enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Das industrielle Wachstum verlangsamte sich im Mai stärker als erwartet, während die Einzelhandelsumsätze überraschend stiegen. Insgesamt bleibt der Ölmarkt weiterhin volatil, beeinflusst von geopolitischen Spannungen, Konjunkturdaten und Währungsentwicklungen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 85,15USD auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.