Die Carl Zeiss Meditec AG hat aufgrund einer langsamer als erwarteten Erholung des Gerätegeschäfts ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt. In den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.258 Mio. € ohne den Beitrag aus dem Erwerb von Dutch Ophthalmic Research Center B.V. (DORC), was einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 135 Mio. €, was einem Rückgang von 26% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Aufgrund der schwachen Geschäftsentwicklung wird der Umsatz voraussichtlich rund 2.000 Mio. € erreichen, deutlich unter dem bisherigen Ziel von 2.100 - 2.150 Mio. € ohne den DORC-Beitrag. Das EBIT wird voraussichtlich zwischen ungefähr 215 Mio. € und ungefähr 265 Mio. € liegen, deutlich unter dem bisher genannten Ziel eines vergleichbaren Niveaus zum Vorjahr.

Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs und des Umsatzes ist hauptsächlich auf das Gerätegeschäft zurückzuführen, das unter einem restriktiven Investitionsklima bei wichtigen Kundengruppen, insbesondere in Nordamerika, leidet. Auch die langsame Einführung neuer staatlicher Vergabesysteme für Intraokularlinsen in China wirkt sich negativ auf Umsatz und EBIT aus. Als Reaktion auf das schwächere Marktumfeld plant das Unternehmen Maßnahmen zur Senkung der operativen Kosten.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach der Gewinnwarnung von 102 auf 75 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung auf "Hold" bei. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel von 90 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel nach der Gewinnwarnung von 68 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.

Die Carl Zeiss Meditec AG rechnet für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 mit erneutem Wachstum und plant die Einführung innovativer neuer Produkte in Schlüsselmärkten. Mittelfristig bleibt das Ziel, mindestens so schnell zu wachsen wie die zugrundeliegenden Märkte und eine EBIT-Marge von nachhaltig über 20% zu erreichen.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 65,75EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.