Die Betreibergesellschaft des Duisburger Hafens, Duisport, und der Hafendienstleister Thyssenkrupp Steel Logistics haben die Genehmigung erhalten, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. Das Bundeskartellamt erlaubte Duisport, mit 49 Prozent bei dem Logistikunternehmen einzusteigen, während Thyssenkrupp Steel die übrigen 51 Prozent behält. Das Joint Venture soll kurzfristig starten, wobei Duisport nicht bekannt gab, wie viel für den Anteil gezahlt wird. Thyssenkrupp Steel Logistics ist für die Werkshäfen in Duisburg-Schwelgern und -Walsum zuständig, in denen Kohle und Eisenerz für Thyssenkrupp Steel angeliefert werden. Das Bundeskartellamt hat keine wettbewerblichen Bedenken gegen die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens geäußert, da der Zugriff von Duisport auf die Hafeninfrastruktur begrenzt sein wird. Thyssenkrupp Steel Logistics beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und schlägt jährlich etwa 25 Millionen Tonnen um.

SMS plant den Bau von zwei Großanlagen zur klimafreundlicheren Stahlherstellung in Duisburg und Nordschweden. Die Anlage in Duisburg soll einen Hochofen ersetzen und mit klimaneutral hergestelltem Wasserstoff betrieben werden, um mehr als 3,5 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Das Auftragsvolumen für SMS beträgt 1,8 Milliarden Euro. In Schweden wird das Stahlwerksprojekt "H2 Green Steel" mit grünem Wasserstoff betrieben und das Auftragsvolumen liegt bei einer Milliarde Euro. SMS verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und plant, den Anteil des Service-Geschäfts bis 2030 auf mindestens 50 Prozent zu steigern. Die SMS Group beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird nicht die Firma aufkaufen, um den ersten kommunistischen Großkonzern zu gründen. Der Aktienkurs von Thyssenkrupp lag am 18.03.2020 bei 3,29 €. Die Börse zeigt oft unerklärliche Reaktionen, wie das plötzliche Umschalten zwischen Verkauf und Kaufmodus, ohne rationale Gründe. Ein Nutzer kommentierte, dass ein "Dead cat bounce" nur bei fast insolventen Unternehmen vorkommt und TK nicht in diese Kategorie fällt.

