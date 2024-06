Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF vor den Ende Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Samuel Perry reduzierte seine Gewinnschätzungen bis 2026. Für 2024 bleibe er aber beim operativen Ergebnis (Ebitda) über dem Konsens und den Unternehmenszielen, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zur Kurszielsenkung trügen auch reduzierte Bewertungsmaßstäbe anderer Branchenwerte bei. Die Europäische Kommission leitet gegen Frankreich, Italien und fünf weitere EU-Länder Strafverfahren wegen zu hoher Neuverschuldung ein. Die sieben Länder wiesen ein übermäßiges Defizit auf, teilte die für die Einhaltung von EU-Schuldenregeln zuständige Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Auch Belgien, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei sind betroffen, gegen Rumänien läuft bereits ein Verfahren. Deutschland steht in diesem Jahr kein Ärger mit Brüssel ins Haus. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Juni unerwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel von 45 Punkten im Vormonat auf 43 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Leistungsbilanz der Eurozone hat ihren Überschuss im April erneut ausgeweitet. Er stieg von rund 36 Milliarden Euro im März auf rund 39 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Inflation in Großbritannien hat sich im Mai weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich auf Jahressicht um 2,0 Prozent, nach 2,3 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Vor der dritten Tarifverhandlungsrunde für die Chemieindustrie haben nach Gewerkschaftsangaben deutschlandweit Tausende Beschäftigte ihre Arbeit bei einem Warnstreik niedergelegt. Die Einwohnerzahl Deutschlands wird sich einer neuen Prognose zufolge bis 2045 auf 85,5 Millionen Menschen erhöhen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält sich offen, ob das Kabinett den Bundeshaushalt für das kommende Jahr bis zum geplanten Stichtag Anfang Juli beschließt.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 45,12EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.