Ford befindet sich in einer schwierigen Phase, da traditionelle Verbrennermodelle wie der Fiesta aus dem Programm genommen wurden und der Marktanteil des Unternehmens in Europa gesunken ist. Trotzdem setzt der US-Konzern mit einer Investition von knapp zwei Milliarden Euro weiterhin auf seinen Standort in Köln, wo kürzlich der erste elektrische Ford Explorer vom Band rollte. Ein zweites Elektromodell soll noch in diesem Jahr folgen, mit einer Produktionskapazität von bis zu 250.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Der Autobauer Ford plant in Europa erneut Restrukturierungsmaßnahmen, wie der Betriebsratschef von Ford Europa, Benjamin Gruschka, bekannt gab. Es soll in Köln und anderen Standorten in der EU zu Stellenabbau kommen, um das Unternehmen "schlanker und effizienter" zu machen. Dies wäre bereits das vierte Restrukturierungsprogramm seit 2018. Die genaue Anzahl der betroffenen Stellen in Deutschland ist noch unklar und soll erst Ende Juni bekannt gegeben werden.

Der Betriebsrat kritisiert die erneuten Restrukturierungsmaßnahmen scharf und bemängelt die Unsicherheit, die dadurch im Unternehmen entsteht. Trotz der Investitionen in die Elektromobilität und die Produktionsstätten in Köln und Saarlouis, sieht der Betriebsrat die Konzentration des Managements auf Restrukturierungsmaßnahmen als problematisch an.

Ein Ford-Sprecher betonte hingegen, dass die Autoindustrie sich in einem historischen Wandel befinde und Ford in Köln weiterhin als Standort für Qualität und Innovation in der Autobranche etablieren wolle. Trotz der Kritik des Betriebsrats sieht das Management die Restrukturierungsmaßnahmen als notwendigen Schritt, um sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen.

Insgesamt zeigt sich, dass Ford in Europa vor großen Herausforderungen steht und sich in einem Transformationsprozess befindet, um sich für die Zukunft aufzustellen. Die Unsicherheit unter den Mitarbeitern ist groß, während das Management weiterhin auf die Elektromobilität und den Erhalt der Produktionsstandorte in Deutschland setzt.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 11,78EUR auf NYSE (19. Juni 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.