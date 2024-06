LAIQON AG gewinnt Gold beim German Brand Award 2024: Erfolgreiches Rebranding und Kapitalmaßnahmen sorgen für Aufsehen! Die LAIQON AG hat beim German Brand Award 2024 die Goldmedaille in der Kategorie "Banking and Financial Services" gewonnen. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung für sein Rebranding und die Namensänderung, die die neue strategische Ausrichtung …