Der Euro hat am Montag seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar ausgebaut, wobei die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,0732 US-Dollar notierte. Dies lag etwas höher als im späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0712 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete somit 0,9335 Euro. In der vergangenen Woche stand der Euro unter Druck aufgrund politischer Turbulenzen in Frankreich, nachdem rechtspopulistische Parteien bei der Europawahl zulegten. Staatspräsident Emmanuel Macron löste daraufhin die Nationalversammlung auf und rief Neuwahlen aus.

Am Dienstag stabilisierte sich der Euro zunächst, nachdem er am Freitag auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai abgesackt war. Die Risikoaversion der Anleger nahm zum Ende der letzten Woche deutlich zu, vor allem aufgrund der anstehenden Neuwahlen in Frankreich. Die EZB und die US-Notenbank Fed betonten die Datenabhängigkeit ihrer Zinsentscheidungen, wodurch Inflations- und Konjunkturzahlen weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

In der Prognose für die kommenden Tage wird erwartet, dass der Euro weiterhin unter Druck bleibt und sich um die 1,07er Marke bewegt. Die Entscheidung über den weiteren Verlauf dürfte sich in der Zone um 1,065 abspielen, mit erhöhter Volatilität. Nächste Kursziele für weitere Verluste liegen bei 1,055 und 1,050. In den nächsten Tagen stehen wichtige Börsentermine an, darunter Konjunkturerwartungen in Deutschland, der Verbraucherpreisindex in der Eurozone und Einzelhandelsumsätze in den USA.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1,074USD auf Forex (20. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.