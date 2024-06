Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Simon Toennessen haben Datenzentren in den vergangenen Jahren hohe Wachstumsraten bei der Nachfrage verzeichnet, die sich nun bei rund 15 Prozent einpendeln sollten. Dies wird zu einem erhöhten Strombedarf führen, wodurch Investitionen in die Elektro-Infrastruktur notwendig werden. Davon dürfte insbesondere der Technologiekonzern Schneider Electric profitieren. Jefferies erwartet weiterhin ein strukturell attraktives Wachstum bei Siemens über mehrere Jahre und sieht die Aktie als günstig bewertet im Branchenvergleich.

In der Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie plant die IG Metall, 7 Prozent mehr Geld zu fordern. Dies wurde vom Gewerkschaftsvorstand beschlossen und in Frankfurt bekannt gegeben. Die Forderung nach höheren Löhnen spiegelt die wachsende Unzufriedenheit der Arbeitnehmer wider und könnte zu Verhandlungen und möglichen Streiks führen.

Die Aktien von Siemens könnten von den prognostizierten Entwicklungen im Bereich der Datenzentren profitieren, da das Unternehmen in diesem Sektor gut positioniert ist. Die Anhebung des Kursziels durch Jefferies signalisiert ein positives Zukunftspotenzial für Siemens und könnte das Interesse von Investoren weiter steigern. Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie wird zeigen, wie die Unternehmen auf die Forderungen der Gewerkschaft reagieren und welche Auswirkungen dies auf die Branche insgesamt haben wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf den Aktienkurs von Siemens und anderen Unternehmen in der Branche auswirken werden.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 169,4EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.