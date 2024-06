Grifols hat erfolgreich den Verkauf einer 20-prozentigen Beteiligung an Shanghai RAAS (SRAAS) an die Haier Group abgeschlossen und eine strategische Allianz mit dem Unternehmen geschmiedet. Die Transaktion wurde von den Behörden genehmigt und von der Börse in Shenzhen bestätigt. Grifols wird alle Erlöse aus dem Verkauf verwenden, um seine Schulden zu reduzieren.

Im Rahmen des Aktienkaufvertrags hat Grifols eine 20-prozentige Beteiligung an SRAAS an die Haier Group für 12,5 Milliarden Renminbi verkauft. Grifols behält jedoch einen wirtschaftlichen Anteil von 6,58% an SRAAS und einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens. Die exklusive Vertriebsvereinbarung für Albumin zwischen Grifols und SRAAS wurde ebenfalls um weitere zehn Jahre verlängert, mit der Option, sie bis 2044 zu verlängern.

Die Nachfrage nach Albumin in China ist hoch und wird voraussichtlich weiter steigen. Grifols und SRAAS haben in den letzten Jahren erfolgreich im chinesischen Markt zusammengearbeitet, was zu einem zweistelligen Wachstum bei Hämoderivaten geführt hat. Die strategische Allianz mit der Haier Group markiert einen Meilenstein in der langjährigen Geschichte von Grifols in China und positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum in diesem Markt.

Die Haier Group, gegründet 1984, ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation. Grifols, gegründet 1909 in Barcelona, ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Beide Unternehmen sind bestrebt, durch ihre Zusammenarbeit das Gesundheitssystem in China zu stärken und innovative Lösungen zu entwickeln.

Die Grifols (B) (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 7,02EUR auf Nasdaq (19. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.