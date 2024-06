Deutsche Bundesanleihen starteten am Montag mit Kursverlusten in die Woche. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,48 Prozent auf 132,41 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,41 Prozent stieg. Die Anleihenmärkte blieben angespannt, insbesondere französische Staatsanleihen standen unter Druck aufgrund der Europa-Wahl. Die Unsicherheit über die politische Zukunft in Frankreich hielt an, obwohl Marine Le Pen erklärte, dass sie im Falle eines Wahlsiegs nicht versuchen werde, Macron aus dem Amt zu drängen. Die EZB äußerte sich beruhigend zur Marktlage und verfügt über ein Anleihen-Kaufprogramm zur Stabilisierung der Märkte.

Am Dienstag blieben die deutschen Bundesanleihen im Kurs weitgehend stabil, nachdem sich die Lage infolge der Turbulenzen nach der Europa-Wahl vorerst beruhigt hatte. Die Unsicherheit über die politische Zukunft in Frankreich hielt jedoch an, da Macron Neuwahlen angesetzt hatte. Die Renditen französischer Staatsanleihen waren zuletzt deutlich gestiegen, während die Renditen nun wieder nachgaben. Die Anleger beobachteten auch die Inflationsdaten aus Großbritannien, die möglicherweise zu Zinssenkungen der Bank of England führen könnten.