Boeing-Chef Dave Calhoun hat sich bei einer Anhörung im US-Senat bei Hinterbliebenen von Opfern der beiden Abstürze von Flugzeugen des Typs 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 entschuldigt. Bei den Unglücken waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Calhoun betonte, dass Boeing im Gedenken an die Opfer einen verstärkten Fokus auf Sicherheit lege. Die Abstürze wurden durch Probleme mit einer Assistenzsoftware namens MCAS ausgelöst, die die Piloten in einigen Situationen unterstützen sollte, jedoch fehlerhaft eingriff. Boeing hatte zugegeben, die US-Luftfahrtaufsicht FAA nicht korrekt über das Ausmaß des benötigten Piloten-Trainings für die Software informiert zu haben. Calhoun bekräftigte die Verantwortung von MCAS und Boeing für die Abstürze.

Die Anhörung im Senat wurde einberufen, da Boeing erneut unter Druck steht, die Qualitätskontrollen zu verbessern. Ein Beinahe-Unglück einer Boeing 737-9 Max Anfang Januar, bei dem ein Rumpfteil herausbrach, führte zu weiteren Untersuchungen. Boeing konnte den Ermittlern keine Dokumentation zu den Arbeiten an dem Fragment liefern. Calhoun bezeichnete den Vorfall als Produktionsfehler, betonte jedoch, dass dies der einzige bekannte Fall unter den jüngsten Pannen in der US-Luftfahrt sei, der auf die Fertigung zurückzuführen sei.

In den vergangenen Monaten waren Boeing-Maschinen verschiedener Fluggesellschaften in den Schlagzeilen, darunter ein Radverlust beim Start und eine Landung mit einer abgerissenen Klappe am Rumpf. Ein Whistleblower hatte zudem Produktionsfehler beim Modell 787 Dreamliner angeprangert, was Boeing jedoch zurückwies. Calhoun äußerte sich nicht zu den spezifischen Vorwürfen, betonte jedoch, dass nicht alle Warnungen zutreffend waren.

Berichte über die Verfolgung eines Whistleblowers bei Boeing nannte Calhoun "herzzerreißend", wies jedoch darauf hin, dass dies vor seiner Amtszeit geschah. Calhoun steht seit Anfang 2020 an der Spitze von Boeing und wird den Posten zum Jahresende verlassen. Ein Nachfolger wurde bisher nicht vorgestellt.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 175,0EUR auf NYSE (19. Juni 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.