Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Olivia Townsend betonte in einer Branchenstudie, dass aktuelle Daten auf einen positiven Abschluss bei der Umsatzentwicklung europäischer Sportartikelhersteller im laufenden Quartal hindeuten. Dies könnte das Vertrauen der Anleger stärken, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr auf Kurs ist, um die Jahresziele zu erreichen. Auch die operativen Ergebnismargen werden voraussichtlich steigen. Trotz des bisherigen Erfolgs bevorzugt Townsend Sportartikelhersteller gegenüber Luxusgüterherstellern und sieht Adidas als ihren Favoriten. Puma wird aufgrund positiverer Werbetrends nun auch positiver bewertet, obwohl die Qualität des Wachstums Fragen aufwirft.

In einem separaten Bericht wird berichtet, dass Adidas Vorwürfen der Bestechlichkeit und Unterschlagung gegen Mitarbeiter in China nachgeht. Das Unternehmen betont, dass es Compliance-Verstöße ernst nimmt und sich zur Einhaltung gesetzlicher und ethischer Standards bekennt. Ein anonymer Brief mit Hinweisen auf mögliche Verstöße wurde am 7. Juni zugestellt, und Adidas arbeitet derzeit intensiv mit externen Rechtsberatern an der Untersuchung. Der Kurs der Aktie geriet aufgrund dieser Vorwürfe unter Druck. Der Brief soll aus den eigenen Reihen stammen und mehrere Mitarbeiter belasten, darunter ein Mitglied der Führungsebene. Adidas hatte in China zuletzt wieder Fuß gefasst, nachdem es zuvor Probleme auf diesem Markt gab.

Die Anleger sollten sich auf eine virtuelle Privatanlegerveranstaltung von Adidas in der nächsten Woche freuen, bei der weitere Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens gegeben werden. JPMorgan bleibt optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Adidas und erhöht das Kursziel auf 250 Euro.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 215,9EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.