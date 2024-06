Goldman Sachs reagiert damit auf die Entwicklung des Unternehmens und die Marktbedingungen. Die Anhebung des Kursziels zeigt das Vertrauen der Investmentbank in die zukünftige Entwicklung von STMicroelectronics. Die verbesserte Nachfragedynamik deutet auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin, was die Einstufung von "Sell" auf "Neutral" rechtfertigt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von STMicroelectronics von 33 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Neutral" erhöht. Analyst Alexander Duval begründet diese Entscheidung mit der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung des Halbleiterkonzerns sowie einer verbesserten Nachfragedynamik. Die Studie wurde am Dienstag veröffentlicht.

Die Original-Studie wurde am 17.06.2024 um 22:05 Uhr BST veröffentlicht. Die genauen Details zur Weitergabe der Studie wurden nicht angegeben. Die Entscheidung von Goldman Sachs, das Kursziel für STMicroelectronics anzuheben und die Einstufung zu ändern, zeigt das Interesse der Investmentbank an dem Unternehmen und ihrer Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 38,36EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.