Nach erfolgreicher Abarbeitung der Ziele um 78,00 und schließlich 80,58 US-Dollar dürfte der Rohöl-Future WTI kurzzeitig in eine Konsolidierungsphase übergehen, diese könnte sich bis in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 79,00 US-Dollar erstrecken. Sollte größerer Konsolidierungsbedarf bestehen, könnte der Rohstoffsog auf 77,25 US-Dollar zurücksetzen, ehe die obere Keilbegrenzung verlaufend um 80,85 US-Dollar erneut ins Visier genommen wird. Ein erfolgreicher Ausbruch darüber auf Tagesschlusskursbasis würde dem Energieträger weiteres Aufwärtspotenzial sogar an 82,60 US-Dollar je Fass bescheren. Kurzzeitig sollte die Begrenzung aber nicht unterschätzt werden und bietet daher wenig Raum für frische Long-Positionen. Zeitgleich können jetzt auch sämtliche Gewinne realisiert werden - die Idee ist aufgegangen, die Long-Position wird geschlossen.

Trading-Strategie: