Nach einer steilen Rallye im Zeitraum zwischen August 2022 und August 2023 auf 1,7065 AUD ging das Paar EUR/AUD in eine gesunde Konsolidierung über und setzte in einem ersten Schritt auf 1,6225 AUD zum Jahreswechsel zurück. Eine anschließende Erholung reichte an 1,6744 AUD, seit Februar befindet sich das Paar wieder im Ausverkauf und unterschritt die Vorgängertiefs vom Jahreswechsel. Diese Gemengelage dürfte nun größere Signalwirkung auf der Unterseite erzeugen und damit Short-Positionen ermöglichen.

Wochenschlusskurs entscheidend