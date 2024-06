LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Bis sich der Staub gelegt habe, sollten Anleger auf Konzerne mit geringer Abhängigkeit vom französischen Verteidigungshaushalt setzen, schrieb Analystin Milene Kerner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Turbulenzen angesichts der Neuwahlen im Land. Thales stufte sie auf "Underweight" ab. Bei Safran sieht sie derweil Nachholpotenzial angesichts zuletzt schwächerer Kursentwicklung im Vergleich zu GE Aerospace. Insgesamt seien die Aussichten der Branche mit Blick auf die Verteidigungsbudgets in Europa in den kommenden Jahren gut, dies sei aber größtenteils bereits eingepreist, so Kerner./agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 15:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 200,8EUR auf Tradegate (19. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m