Brüssel (ots/PRNewswire) - Chief Information Security Officers (CISOs) und

Sicherheitsspezialisten untersuchen die kurz-, mittel- und langfristige

Cybersicherheitslandschaft



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute eine neue

Reihe seiner Vordenker-Videos herausgegeben, die sich eingehend mit der sich

ständig weiterentwickelnden Welt der industriellen Cybersicherheit befasst.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die 11-teilige Video-Reihe umfasst Interviews mit IT/OT-Vordenkern und ChiefInformation and Security Officers (CISO) von Unternehmen mit kritischenInfrastrukturen, unterstützt von hochrangigen Spezialisten undBranchenvertretern von Rockwell Automation.Die Reihe befasst sich mit den sich weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen undden Herausforderungen, die sich aus der Einhaltung strenger Gesetze ergeben,darunter NIS2 (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/industrial-cybersecurity/nis2.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-05431-R0T3R4&utm_content=news_wire), und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten undKosten-/Zeit-/Effizienzeinsparungen auf, die sich durch robuste, ganzheitlicheCybersicherheitsprogramme ergeben.Die Interviews mit Sicherheitsverantwortlichen sind für alle wichtig, die anProjekten zur digitalen Transformation und IT/OT-Konvergenz beteiligt sind:- Die Bedeutung von Teamarbeit (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/why-cybersecurity-needs-to-be-seen-as-a-cultural-pillar.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-05431-R0T3R4&utm_content=news_wire) (IT +OT), kulturellem Engagement und flexiblen Strategien, mit Beiträgen einesBeauftragten für Informationssicherheit bei einem führenden globalenEnergieunternehmen.- Einblick in die Unterstützung eines OT-Cybersicherheitsprogramms aufVorstandsebene (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/how-to-get-board-level-buy-in-for-cybersecurity.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-05431-R0T3R4&utm_content=news_wire) aus der Sicht eines CISOseines großen Energieversorgungsunternehmens.- NIS2-Gesetzgebung und -Einhaltung (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/effective-cybersecurity-and-nis2-complianc