Aktien Frankfurt Ausblick Dax moderat im Plus erwartet Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte dürfte der Dax am Donnerstag seinen Erholungsversuch fortsetzen. Richtungsweisende Impulse fehlen aber nach wie vor, da am Vortag in den USA die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben. In Asien geht …