Seit Anfang 2023 sind Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum wieder in aller Munde. Jeder möchte schnell reich werden. Im Büro, beim Bäcker oder im Fitnessstudio wurde der rasante Kursanstieg der Digitalwährungen zum Gesprächsthema. Immer mehr „Spekulanten“ möchten dabei sein, ohne wirklich eine Ahnung davon zu haben, was sich hinter dieser Blockchain-Technologie verbirgt. Lohnt sich ein Einstieg in ein Investment in Kryptos noch?

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/kryptos-bitcoin-ethereum-und-risikomanageme ...